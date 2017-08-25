 2 futbolcu gitti – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    2 futbolcu gitti

    2 futbolcu gitti

    Bordo-mavili kulüp, Cezayirli ve ’ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

    , Cezayirli ve 'ın sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadesine yer verildi. 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Sefa yıllık 4 milyon TL, Medjani de 1 milyon 50 bin euro alıyordu. Bordo-mavililerin bu iki futbolcuya sözleşme fesih bedeli olarak toplam 2.5 milyon TL ödeyeceği dile getirildi. Medjani'nin Sivasspor, Sefa'nın Bursaspor ile görüştüğü belirtiliyor.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 futbolcu gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.