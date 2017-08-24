 Yanal’ın gözü yolda – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yanal’ın gözü yolda

    Yanal’ın gözü yolda

    Bordo-mavili takımın teknik patronu, bir stoper ve bir 10 numara için bekleyişte Yanal, Başkan Muharrem Usta’dan transferlerin bir an önce bitirilmesini istedi

    Karadeniz ekibinde moraller yerinde... Lige Konyaspor galibiyetiyle başlayan ve Fenerbahçe beraberliği ile devam eden bordo-mavili takımda Başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile durum değerlendirmesi yaptı. Trabzonspor kulübünün patronları, takviyeler için acele edilmesi kararını aldı. En büyük eksikliğin hissedildiği stoper ve orta saha mevkileri için Ersun Yanal da bekleyiş içinde.

    8 EYLÜL'E YETİŞECEK
    50'nci yılında zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo-mavililerde deneyimli hocanın transfer çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını istediği öğrenildi. Yönetimin yapılacak 2 takviyeyi 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemine yetiştireceği belirtildi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yanal’ın gözü yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.