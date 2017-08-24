Yanal’ın gözü yolda

Bordo-mavili takımın teknik patronu, bir stoper ve bir 10 numara için bekleyişte Yanal, Başkan Muharrem Usta’dan transferlerin bir an önce bitirilmesini istedi

Karadeniz ekibinde moraller yerinde... Lige Konyaspor galibiyetiyle başlayan ve Fenerbahçe beraberliği ile devam eden bordo-mavili takımda Başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile durum değerlendirmesi yaptı. Trabzonspor kulübünün patronları, takviyeler için acele edilmesi kararını aldı. En büyük eksikliğin hissedildiği stoper ve orta saha mevkileri için Ersun Yanal da bekleyiş içinde.



8 EYLÜL'E YETİŞECEK

50'nci yılında zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen bordo-mavililerde deneyimli hocanın transfer çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını istediği öğrenildi. Yönetimin yapılacak 2 takviyeyi 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemine yetiştireceği belirtildi.