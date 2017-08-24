Yanal, istikrarı ön planda tutuyor
Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine giren ve istikrarı ön planda tutan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, iskelet kadroyu oluşturmada taviz vermiyor.
Bordo-mavililerin sahasında oynadığı Atiker Konyaspor ve deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçlarında, Yanal'ın oluşturmak istediği iskelet kadronun temellerini görmek mümkün. Deneyimli teknik adam 1 galibiyet ve 1 berebarlik elde ettikleri son iki maçta iki değişiklik yaptı. Esteban'ın yerine kaleyi cezası biten Onur'a teslim eden Yanal, Bongonda'nın yerine ise Bero'ya şans verdi. Son iki maçta sahaya sürdüğü ilk on birin 9'unu değişmeyen Yanal, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi performansına ve kalitelerine güvendiği isimleri değişmedi.
Takviyeler kadroyu belirlemede etkili olacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zirveye oynayacak alternatifli oyuncu grubunu oluşturmak için yönetim kurulu ile birlikte yoğun bir çaba harcıyor. Savunma ve orta sahaya önemli isimlerin katılması beklenen Trabzonspor'da gelecek olan oyuncuların durumları iskelet kadroyu oluşturmakta belirleyici olacak. Savunma bölgesine yapılacak olan transfer Durica ve Uğur Demirok'un yerlerini sollayacak. Orta sahaya yapılacak olan 10 numara transferi ise Teknik Direktör Ersun Yanal'ın son iki maçta Bongonda ve Bero değişikliğini yaptığı bölgeyi direk etkileyecek.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:45
-
Büyük aile buluşması
Toplam 2
Yorum
Sahinn Yönetimi tebrik ediyorum,doğru yolda ilerliyorlar.
-
Fenerbahçe'de Soldado şoku
Toplam 8
Yorum
FB190777 eminim vardar gibi bir köy takımını 5-0 yensek burada bunun için övünecekler vardır. bu takımı elediği için övünecek olanlar lütfen küçük hedefleri olan başka takımları tutsunlar....
-
Vida’ya son teklif
Toplam 11
Yorum
...... boyko çöp napsın adamlar
Yanal, istikrarı ön planda tutuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.