Waris piyangosu

Fırtına'nın 4.5 milyon euro'ya Lorient'e sattığı Waris'e, İngiliz ekiplerinden Burnley talip oldu. Skysports'un haberine göre Burnley, Waris için 9 milyon pound önerdi. Lorient, Trabzonspor ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Waris'i 4.5 milyon euro'nun üstünde bir rakama satarsa, kârın yüzde 15'ini bordo-mavili kulübe verecek.