 Waris piyangosu – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Waris piyangosu

    Waris piyangosu
    Fırtına'nın 4.5 milyon euro'ya Lorient'e sattığı Waris'e, İngiliz ekiplerinden Burnley talip oldu. Skysports'un haberine göre Burnley, Waris için 9 milyon pound önerdi. Lorient, Trabzonspor ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Waris'i 4.5 milyon euro'nun üstünde bir rakama satarsa, kârın yüzde 15'ini bordo-mavili kulübe verecek.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Waris piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.