Trabzonspor'da iki ayrılık!
50. yılında şampiyon olmak isteyen Trabzonspor, iki isimle yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.
Süper Lig'de 5. sırada bulunan Trabzonspor, iki isimle yollarını ayırdı.
İşte bordo mavili ekipten KAP'a yapılan açıklama:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:14
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Le Guen: Favori Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
geçen hafta bursa maçı 2-2 ye oyuncuları yuhaladılar. Buna rağmen bursa mücadele etti 3.golü attı başladılar oooo bursaspor.. bu nasıl midedir ya
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Ligin en iyisi Gomis
Toplam 2
Yorum
Yetti Gari Aman nazar değmesin sürekli pres yapıyor yorulmuyor hem iyi hemde sorunsuz bir futbolcu .
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Özbek takımdan memnun
Toplam 6
Yorum
yedek kaleci sol bek, stoper takimda yedek kaleci yok muhakkak alinmasi gerek muslera bi sakatlansa eray mi gececek yani kaleye ? sol bek asomoah kesinlikle alinmali
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