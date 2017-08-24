Trabzonspor'da iki ayrılık!

Süper Lig'de 5. sırada bulunan Trabzonspor, iki isimle yollarını ayırdı.

İşte bordo mavili ekipten KAP'a yapılan açıklama:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."



