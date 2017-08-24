 Trabzonspor'da iki ayrılık! – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Trabzonspor'da iki ayrılık!

    Trabzonspor'da iki ayrılık!

    50. yılında şampiyon olmak isteyen Trabzonspor, iki isimle yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

    Süper Lig'de 5. sırada bulunan Trabzonspor, iki isimle yollarını ayırdı.

    İşte bordo mavili ekipten KAP'a yapılan açıklama:

    "Şirketimiz ile profesyonel futbolcular ve arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:14
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