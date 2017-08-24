Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'da basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Sağ kasığında zorlanma olan ve tedavisi devam eden Burak Yılmaz antrenmanda yer almadı. Ameliyat olan ve özel program dahilinde tedavisi devam eden Fabian Castillo ise takımdan ayrı düz koşulara başladı. Bordo mavililer yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:20
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Le Guen: Favori Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
geçen hafta bursa maçı 2-2 ye oyuncuları yuhaladılar. Buna rağmen bursa mücadele etti 3.golü attı başladılar oooo bursaspor.. bu nasıl midedir ya
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Ligin en iyisi Gomis
Toplam 2
Yorum
Yetti Gari Aman nazar değmesin sürekli pres yapıyor yorulmuyor hem iyi hemde sorunsuz bir futbolcu .
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Özbek takımdan memnun
Toplam 6
Yorum
yedek kaleci sol bek, stoper takimda yedek kaleci yok muhakkak alinmasi gerek muslera bi sakatlansa eray mi gececek yani kaleye ? sol bek asomoah kesinlikle alinmali
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