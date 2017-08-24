 Trabzonspor gözünü kararttı – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    gözünü kararttı

    Trabzonspor gözünü kararttı

    Başkan Muharrem Usta, ve kulübü Milan ile anlaştı. Ancak Usta’nın, daha önce de gündeme gelen W.Bremen’in Avusturyalı yıldızı ’i de alıp çifte bomba patlatmak istediği belirtildi

    çifte bomba patlatmak üzere... Bordo-mavililer, Milan'ın '10 numara'lı yıldızı Jose Sosa için girişimlerde artık mutlu sona çok yakın. Trabzon'un imza aşamasına getirdiği transferde pazarlıklar kıran kırana sürerken, amaç yüksek maliyeti belli bir ödeme takvimine oturtmak. Milan, Arjantinli oyuncunun bonservisi için 5 milyon euro isterken, da kapıyı yıllık 4 milyon euro'dan açıp, sonra 3 milyon euro'ya inmişti. 2 yıllık anlaşma yapılması nedeniyle bu şartlarda toplam maliyetin 11 milyon euro'ya çıkacağı 32 yaşındaki Sosa için Trabzonspor, Milan'a talep ettiği ücreti yıl sonuna kadar taksitler halinde ödemeyi önerdi. Milan ise 5 milyon euro'luk bonservisi peşin istiyor.

    BAŞKAN USTA ÇOK İSTİYOR
    Sosa'nın da ücretinin önemli bir kısmını peşin istemesi sıkıntı oluştursa da bordo-mavililer, Arjantinli oyuncu ile de taksitlendirme konusunda büyük ölçüde anlaştı. İtalyan gezeteleri de Trabzospor'un Milan'la 4 milyon euro'ya anlaştığını ileri sürdü. Bu arada Trabzonspor'un '10 numara' için ilk temasta bulunduğu W.Bremen'in Avusturyalı yıldızı Zlatko Junuzovic için yeni harekatın da tam gaz sürdüğü öğrenildi. Zlatko'nun transferinin özellikle Sosa'dan bağımsız sürdüğü vurgulanırken, Başkan Muharrem Usta'nın bu ikiliyi birlikte almayı çok istediği belirtildi. Bu durumda Sosa'nın serbest oynaması, 'in '10 numara' olması planlanıyor.



    Tugay Yıldız
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor gözünü kararttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.