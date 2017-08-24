Trabzonspor gözünü kararttı
Başkan Muharrem Usta, Sosa ve kulübü Milan ile anlaştı. Ancak Usta’nın, daha önce de gündeme gelen W.Bremen’in Avusturyalı yıldızı Junuzovic’i de alıp çifte bomba patlatmak istediği belirtildi
BAŞKAN USTA ÇOK İSTİYOR
Sosa'nın da ücretinin önemli bir kısmını peşin istemesi sıkıntı oluştursa da bordo-mavililer, Arjantinli oyuncu ile de taksitlendirme konusunda büyük ölçüde anlaştı. İtalyan gezeteleri de Trabzospor'un Milan'la 4 milyon euro'ya anlaştığını ileri sürdü. Bu arada Trabzonspor'un '10 numara' için ilk temasta bulunduğu W.Bremen'in Avusturyalı yıldızı Zlatko Junuzovic için yeni harekatın da tam gaz sürdüğü öğrenildi. Zlatko'nun transferinin özellikle Sosa'dan bağımsız sürdüğü vurgulanırken, Başkan Muharrem Usta'nın bu ikiliyi birlikte almayı çok istediği belirtildi. Bu durumda Sosa'nın serbest oynaması, Junuzovic'in '10 numara' olması planlanıyor.
Tugay Yıldız
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:03
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
Trabzonspor gözünü kararttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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