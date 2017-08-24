 Sefa Yılmaz veda ediyor – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    veda ediyor

    Sefa Yılmaz veda ediyor
    KARADENİZ ekibi, Sefa Yılmaz'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 2014 yılında Kayserispor'da 3.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen 27 yaşındaki sağ kanat bir türlü istenen performansı gösterememiş ve geçen yıl kiralık olarak gönderilmişti. Sefa Yılmaz, kulüpten yıllık 4 milyon TL civarında bir para alıyordu.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:37
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