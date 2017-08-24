Sefa Yılmaz veda ediyor

KARADENİZ ekibi, Sefa Yılmaz'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 2014 yılında Kayserispor'da 3.5 milyon euro bonservis ödenerek transfer edilen 27 yaşındaki sağ kanat bir türlü istenen performansı gösterememiş ve geçen yıl kiralık olarak gönderilmişti. Sefa Yılmaz, kulüpten yıllık 4 milyon TL civarında bir para alıyordu.