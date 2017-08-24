 Motive ediyor – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Motive ediyor

    Motive ediyor
    Bordo-mavililerin genç ismi Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'ya övgü yağdırdı. Yusuf'un A takımın değişmezleri arasına girmesinin kendisini motive ettiğini kaydeden 18 yaşındaki orta saha, "Yusuf ağabeyle konuşuyoruz. Çok büyük yıldız olacak. Ben de A takımda sürekli oynamak istiyorum" dedi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:54
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