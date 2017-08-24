Motive ediyor

Bordo-mavililerin genç ismi Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'ya övgü yağdırdı. Yusuf'un A takımın değişmezleri arasına girmesinin kendisini motive ettiğini kaydeden 18 yaşındaki orta saha, "Yusuf ağabeyle konuşuyoruz. Çok büyük yıldız olacak. Ben de A takımda sürekli oynamak istiyorum" dedi.