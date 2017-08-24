 Milli ara sevinci – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Milli ara sevinci

    Milli ara sevinci
    Gelecek hafta Süper Lig'e verilecek milli ara, sakat futbolculara yarayacak. Bordo-mavililerde ameliyat olan ve tedavisi devam eden Fabian Castillo ile sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Carl Medjani'nin milli arada eksik gidermesi ve takıma katılması bekleniyor.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:56
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