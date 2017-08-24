Milli ara sevinci

Gelecek hafta Süper Lig'e verilecek milli ara, sakat futbolculara yarayacak. Bordo-mavililerde ameliyat olan ve tedavisi devam eden Fabian Castillo ile sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Carl Medjani'nin milli arada eksik gidermesi ve takıma katılması bekleniyor.