Kral tahtını geri alacak

Trabzonspor'a 5 sezon sonra geri dönen ve 2 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz, gol krallığı yarışında iddialı olacağını gösterdi. Yılmaz, yabancı oyuncuların tekeline giren gol krallığını geri almak için takımı adına büyük bir mücadele içinde olacak. Süper Lig'de sırasıyla Trabzonspor (33 gol) ve Galatasaray (24 gol) formaları altında gol krallığı sevinci yaşayan 32 yaşındaki forvet, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında iki kez üst üste gol kralı olmuştu. Burak, son 4 sezondur yabancıların gol kralı olduğu Süper Lig'e, bordo-mavili forma altında yeniden damga vurarak tahtını geri almayı hedefliyor.



SON YERLİ KRAL BURAK

Spor Toto Süper Lig'de son yerli gol kralı Burak olurken, onun ardından son 4 sezonda sırasıyla Sivasspor'dan Aatif 17, Bursaspor'dan Fernandao 22, Beşiktaş'tan Gomez 26 ve Alanyaspor'dan Love 23 gol ile gol kralı olan yabancı isimler oldu.