 Kaptanın Fenerbahçe üzüntüsü – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Kaptanın Fenerbahçe üzüntüsü

    Kaptanın Fenerbahçe üzüntüsü
    Onur, F.Bahçe'yi ellerinden kaçırmalarının üzüntüsünü yaşıyor. Tecrübeli eldiven, "Zor bir maçtan galibiyetle ayrılabilirdik. Gerçekten iyi mücadele ettik. Çok istedik ama olmadı. Burak'ın sakatlanması rakibimizin işine yaradı. Rahat kazanabilirdik" dedi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:45
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