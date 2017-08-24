Kaptanın Fenerbahçe üzüntüsü

Onur, F.Bahçe'yi ellerinden kaçırmalarının üzüntüsünü yaşıyor. Tecrübeli eldiven, "Zor bir maçtan galibiyetle ayrılabilirdik. Gerçekten iyi mücadele ettik. Çok istedik ama olmadı. Burak'ın sakatlanması rakibimizin işine yaradı. Rahat kazanabilirdik" dedi.