 Hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Hazırlıklar sürdü

    Hazırlıklar sürdü
    , cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Tedavisi devam eden Castillo,
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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