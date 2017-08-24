Göztepe biletleri tükendi

Fırtına'yı cumartesi Göztepe deplasmanında taraftarı yalnız bırakmayacak. Ev sahibi ekibin, cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olacağı maçta bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan 350 civarındaki biletin tamamını satın aldı. Fırtına son olarak 2010'11'de Buca ile İzmir'de karşılaşmış ve 2-1 galip gelmişti.