 Göztepe biletleri tükendi – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Göztepe biletleri tükendi

    Göztepe biletleri tükendi
    Fırtına'yı cumartesi Göztepe deplasmanında taraftarı yalnız bırakmayacak. Ev sahibi ekibin, cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olacağı maçta bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan 350 civarındaki biletin tamamını satın aldı. Fırtına son olarak 2010'11'de Buca ile İzmir'de karşılaşmış ve 2-1 galip gelmişti.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:41
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