Fırtına seriyi sürdürme peşinde
Deplasmanda oynadığı son 10 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, 15 yıl sonra karşı karşıya geleceği Göztepe karşısında da yenilmezliğini sürdürmek istiyor.
En son deplasman yenilgisi 2016'da
Trabzonspor en son dış saha yenilgisini 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla aldı. Bordo-mavililer, 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe karşısında sahadan puanla ayrılarak yenilmezliğini bir sonraki deplasman olan 17 Eylül 2017'de oynayacağı Medipol Başakşehir maçına kadar taşımak istiyor. Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlayan bordo-mavililer dış saha yenilmezliğini 273 güne taşımayı hedefliyor. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü.
Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son çalışmanın ardından Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gidecek. Özel uçak ile saat 14.30'da İzmir'e hareket edecek olan bordo-mavili kafilede sakatlığı bulunmayan tüm futbolcular yer alması bekleniyor.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:26
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İşte gelecek iki yıldız!
Toplam 2
Yorum
ASK Süper lig için fazla Avrupada olsaydı gerekliydi
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Martin Skrtel: Kolay olmayacak
Toplam 2
Yorum
WOWWW ROPÖRTAJA BİLE ADAM SAVUNMAYLA ÇIKIYOR..
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Welliton imzalıyor
Toplam 12
Yorum
10ur adam hem forvet hemde sağ ve sol kanatta rahatlıkla oynuyor. yani çok yönlü birisi. ayrıca Spartak Moscowa tarihinin en golcü topçularından.
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