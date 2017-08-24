 En etkilisi Burak Yılmaz – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    En etkilisi Burak Yılmaz

    En etkilisi Burak Yılmaz
    Trabzonspor'un eski gol kralı Fatih Tekke, bordo-mavililerin en etkin transferinin Burak Yılmaz olduğunu söyledi. Tekke, yeni transferlerin alışma sürecine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biraz sabretmek lazım. Tüm bunları göz önüne alarak şunu söyleyebilirim ki en etkin transfer Burak gözüküyor. Çok iyi başladı" dedi.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:34
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