En etkilisi Burak Yılmaz

Trabzonspor'un eski gol kralı Fatih Tekke, bordo-mavililerin en etkin transferinin Burak Yılmaz olduğunu söyledi. Tekke, yeni transferlerin alışma sürecine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biraz sabretmek lazım. Tüm bunları göz önüne alarak şunu söyleyebilirim ki en etkin transfer Burak gözüküyor. Çok iyi başladı" dedi.