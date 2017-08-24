 Dış saha performansı müthiş – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Dış saha performansı müthiş

    Dış saha performansı müthiş
    Fırtına 2010- 2011'deki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini F.Bahçe derbisinde 9'a çıkarıp yeni bir rekor kırmıştı. Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarında mağlup olmayan Trabzonspor, Göztepe'yi İzmir'de devirerek seriyi 10'a yükseltmeyi planlıyor.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dış saha performansı müthiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.