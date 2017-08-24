Agresif Fırtına

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 8 sarı kart gören Trabzon, en agresif takımların başında yer aldı. Konyaspor maçında Yusuf Yazıcı, Pereira, Durica ve Uğur sarı kart görmüştü. Fırtına'da F.Bahçe derbisinde de Olcay, Yusuf Yazıcı, Bero ve Mas sarardı. Yanal, kart konusunda takımı uyardı.