 Agresif Fırtına – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Agresif Fırtına

    Agresif Fırtına
    Süper Lig'in ilk 2 haftasında 8 sarı kart gören Trabzon, en agresif takımların başında yer aldı. Konyaspor maçında Yusuf Yazıcı, Pereira, Durica ve Uğur sarı kart görmüştü. Fırtına'da F.Bahçe derbisinde de Olcay, Yusuf Yazıcı, Bero ve Mas sarardı. Yanal, kart konusunda takımı uyardı.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:01
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