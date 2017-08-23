 Yerli malı Trabzon – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Yerli malı Trabzon

    Yerli malı Trabzon
    Konyaspor 'u 2-1 yenen ve F.Bahçe ile 2-2 berabere kalan 'da 4 golü de yerli oyuncular attı. Burak, Konya maçında 2, F.Bahçe derbisinde de 1 olmak üzere 3 gol kaydetti. Olcay da F.Bahçe'ye 1 gol attı. Böylece ilk 2 haftadaki 4 gol de yerlilerden geldi. Ligde yabancısı gol atamayan tek takım da Trabzonspor olarak dikkat çekti. Yerliler geçen yıl ilk 4 haftada gol atamamıştı.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:37
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