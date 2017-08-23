 Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları

    Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları

    Süper Lig'de 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

    Antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Carl Medjani, Fabian Castillo ile milli takım kampında bulunan genç kaleci Arda Akbulut'un katılmadıkları belirtildi.

    Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:17
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