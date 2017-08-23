Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları
Süper Lig'de 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Carl Medjani, Fabian Castillo ile milli takım kampında bulunan genç kaleci Arda Akbulut'un katılmadıkları belirtildi.
Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:17
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 4
Yorum
4elements ALLAH büyüktür, insallah!
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İşte başarıyı getirecek sistem
Toplam 7
Yorum
advers Quaresmanın oyundan her çıkışında sergilemiş olduğu çirkin davranışlar takım arkadaşları için nasıl bir örnek oluyor hiç düşünüldü mü ?
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 4
Yorum
Çok iyi ya Emre yada emre gibi bir merkez ortasaha lazım,forvet,stoper sağ kanat ve bek.
Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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