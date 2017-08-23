 Sosa hayırlı olsun – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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HEPSİ
    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Sosa hayırlı olsun

    Sosa hayırlı olsun

    Tuttomercatoweb’in haberine göre, Fırtına uzun süren görüşmeler sonucunda Sosa’yı yıllığı 2.8 milyon euro’ya ikna etti. Milan kulübü de 5 milyon euro alacak.

    , transferini mutlu sonla bitirmek üzere... Tuttomercatoweb'in haberine göre, Milan forması giyen Arjantinli 10 numara, Trabzonspor'un kendisine yaptığı teklifini kabul etti. Karadeniz ekibi ile Milan'ın da anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Montella'nın kadrosunda düşünmediği Jose Sosa önce kadro dışı bırakıldı, ardından da antrenmanlara alınmadı ve bu gelişmeler üzerine kulüpten ayrılmaya karar verip rotasını Türkiye'ye çevirdi. Fırtına'nın 32 yaşındaki yıldız için Milan'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Sosa'nın da yıllığı 2.8 milyon euro'dan 2+1 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor.

    BEŞİKTAŞ'TA COŞMUŞTU
    Tangocu'nun hafta sonunda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Antalyaspor ve Fenerbahçe de Sosa ile ilgileniyordu. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıktı, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.

    ARTILARI
    İsabetli orta
    Kilit pas verme
    Duran top kullanma
    Adam geçme
    Top tutma
    Uzaktan şut

    EKSİLERİ
    Belirgin eksisi yok

    OYUN STİLİ
    Uzun oynamayı sever
    Sık faul alır
    Top çalar
    Bol orta yapar
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:28
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