Sosa hayırlı olsun
Tuttomercatoweb’in haberine göre, Fırtına uzun süren görüşmeler sonucunda Sosa’yı yıllığı 2.8 milyon euro’ya ikna etti. Milan kulübü de 5 milyon euro alacak.
BEŞİKTAŞ'TA COŞMUŞTU
Tangocu'nun hafta sonunda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Antalyaspor ve Fenerbahçe de Sosa ile ilgileniyordu. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıktı, 5 bin 907 dakika sahada kalıp 14 gol atan ve 22 asist yapan Arjantinli yıldız, Milan'da ise 19 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli 3 asist ile sezonu tamamladı.
ARTILARI
İsabetli orta
Kilit pas verme
Duran top kullanma
Adam geçme
Top tutma
Uzaktan şut
EKSİLERİ
Belirgin eksisi yok
OYUN STİLİ
Uzun oynamayı sever
Sık faul alır
Top çalar
Bol orta yapar
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:28
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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