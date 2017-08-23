Şampiyonluk için formül
BURAK YILMAZ 20 GOL ATAR
Taraftarın takımı desteklemesi gerektiğini söyleyen Hami Mandıralı, şöyle devam etti: "Burak Yılmaz şimdi en olgun çağında. Böyle iştahlı devam ederse 20 golü geçer. Yusuf Yazıcı'nın Beckham gibi fiziği var. Onu iyi kullanıp, pazarlarsa Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'dan büyük para kazanır. Kendi kaderini kendi çizecek."
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:41
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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