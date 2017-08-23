 Şampiyonluk için formül – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonluk için formül

    Şampiyonluk için formül
    'un eski futbolcusu ve teknik direktörü , bordo-mavili kulübün 50. yılındaki hedeflerine ilişkin, "Yönetim, oyuncular, teknik direktör ve taraftar bir olmalıdır. Camia kenetlenmelidir. 50. yılda şampiyonluk için oyuncuların büyük fedakarlık göstermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

    BURAK YILMAZ 20 GOL ATAR
    Taraftarın takımı desteklemesi gerektiğini söyleyen Hami Mandıralı, şöyle devam etti: "Burak Yılmaz şimdi en olgun çağında. Böyle iştahlı devam ederse 20 golü geçer. Yusuf Yazıcı'nın Beckham gibi fiziği var. Onu iyi kullanıp, pazarlarsa Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'dan büyük para kazanır. Kendi kaderini kendi çizecek."
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonluk için formül haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.