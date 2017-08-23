 Okay Yokuşlu kendini buldu – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    kendini buldu

    Okay Yokuşlu kendini buldu
    Bordo-mavililerin genç yıldızı , ilk hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında yaptığı hatayla takımına gol yedirmişti. 23 yaşındaki futbolcuya, maçtan sonra teknik direktör Ersun Yanal ve arkadaşları moral vermişti. Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan ve etkili bir performans sergileyen Okay'ın motivasyonunun üst seviyelere çıktığı gözlemlendi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:36
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