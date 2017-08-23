 Küçükakyüz’e kutlama – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Küçükakyüz’e kutlama

    Küçükakyüz’e kutlama
    kulübü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan 'ı kutladı. Sosyal medya hesabı twitter'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Hasan Küçükakyüz için paylaşılan mesajda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan hemşerimiz ve 323 nolu Onur Üyemiz Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kutlar, başarılar dileriz" denildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:38
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