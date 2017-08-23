Her takımı yeneriz
Olcay Şahan: Bu ligde bizi zorlayan kimse olmaz. Performansımızın yüzde 100’ünü ortaya koyarak her maçı kazanırız. Geçen sezondan çok farklıyız.
BURAK ÇIKMASAYDI...
Şahan şöyle devam etti: "Bu ligde bizi zorlayan kimse olmaz. Biz kendimizi zorlarız. Performansımızın yüzde 100'ünü ortaya koyarsak her maçı kazanırız. Burak abi sakatlanıp çıkmasaydı Fenerbahçe derbisini daha ilk yarıda koparırdık."
İYİ BAŞLADI
Geride kalan sezonun devre arası transfer döneminde takıma katılan, lig ve kupada toplamda 19 maçta forma giyerek 1 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Olcay, 2017-18 sezonuna da iyi başladı. Konya maçında 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de 1 gol attı.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:43
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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