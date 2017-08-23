 Her takımı yeneriz – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Her takımı yeneriz

    Her takımı yeneriz

    : Bu ligde bizi zorlayan kimse olmaz. Performansımızın yüzde 100’ünü ortaya koyarak her maçı kazanırız. Geçen sezondan çok farklıyız.

    F.Bahçe derbisinde 'un ikinci golünü atan Olcay Şahan, her takımı yenebileceklerini söyledi. Tecrübeli orta saha, "Trabzonspor'u yakından takip eden herkes geçen sezonkinden çok farklı bir takım olduğunu görüyor. Bu sene daha coşkulu oynayan bir takımımız var. 1-2 takviye daha yapıldıktan sonra herkes daha iyi bir izleyecek" diye konuştu.

    BURAK ÇIKMASAYDI...
    Şahan şöyle devam etti: "Bu ligde bizi zorlayan kimse olmaz. Biz kendimizi zorlarız. Performansımızın yüzde 100'ünü ortaya koyarsak her maçı kazanırız. Burak abi sakatlanıp çıkmasaydı Fenerbahçe derbisini daha ilk yarıda koparırdık."

    İYİ BAŞLADI
    Geride kalan sezonun devre arası transfer döneminde takıma katılan, lig ve kupada toplamda 19 maçta forma giyerek 1 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Olcay, 2017-18 sezonuna da iyi başladı. Konya maçında 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de 1 gol attı.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Her takımı yeneriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.