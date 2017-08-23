 Göztepe ile 15 yıl sonra – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ile 15 yıl sonra

    Göztepe ile 15 yıl sonra
    Ligin 3'üncü haftasında cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, İzmir temsilcisi ile 15 sezon sonra karşı karşıya gelecek. Ligin yeni ekibi ile en son 2002-03'ün 29'uncu haftasında karşılaşan bordo- mavililer, 0-0 berabere kalmıştı. Göztepe ile lig ve kupada toplamda 23 maç yapan Fırtına, sadece 2 maçta mağlup oldu. Bordo-mavililer 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:42
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