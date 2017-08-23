Göztepe ile 15 yıl sonra

Ligin 3'üncü haftasında cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, İzmir temsilcisi ile 15 sezon sonra karşı karşıya gelecek. Ligin yeni ekibi ile en son 2002-03'ün 29'uncu haftasında karşılaşan bordo- mavililer, 0-0 berabere kalmıştı. Göztepe ile lig ve kupada toplamda 23 maç yapan Fırtına, sadece 2 maçta mağlup oldu. Bordo-mavililer 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.