Fatih Tekke, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'da yeni transferlerin takıma alışma sürecine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biraz sabretmek lazım. Tüm bunları göz önüne alarak şunu söyleyebilirim ki en etkin transfer Burak Yılmaz gözüküyor. Çok iyi başladı." dedi.

Trabzonspor'un iki haftalık performansını değerlendiren Tekke, "Performans olarak iki haftalık izlenimim benim beklentimin altında olsa da yine de normal diyebilirim. Mevkisel olarak eksikler de göze çarpıyor. Özellikle hızlı hücuma çıkmada sorunlar yaşanıyor. Son maçta Burak sakatlandı ve oyundan çıktı. Ciddi problemler yaşadık, hücuma çıkamadık. Özellikle hücum hattındaki kenar oyuncuların daha hızlı, daha sprinter tarzında oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Tekke, transferde adı Trabzonspor ile anılan Galatasaraylı Selçuk İnan'ın kısa süre için faydalı olabileceğini savunarak, şöyle devam etti:

"Buraya hizmeti geçmiş bir kardeşimiz Selçuk. Futbol tek başına oynanan bireysel bir oyun değil, yanınıza iyi bir eş bulduğunuzda iyi oynayabildiğiniz bir oyun. Herkes biliyor ki Burak ve Selçuk iyi anlaşan bir ikiliydi. Gelirse faydası olur mu? Kısa süreli evet fakat ben Trabzonspor'un transfer yapış şeklini çok doğru bulmuyorum. Kısa süreli planda maliyet çok ciddi. Selçuk beni yanlış anlamasın, Selçuk ya da bir başkası değil. Daha genç, dinamik ve ileriye dönük yetenekli oyuncular bulunmalı diye düşünüyorum."

Trabzonspor'un kurulduğu 1967 yılından beri şampiyonluğa oynadığına dikkati çeken Fatih Tekke, "Bu sene özel bir yıl değil. Trabzonspor en kötü kadrolara sahipken bile şampiyonluğa oynadı. Özellikle son 15 senedir yaşananlar, hak etmiş olduğu başarılar ve kupalar artı hakkımızın verilmeyişi stres ve beklentiyi beraberinde getirdi. Bu sene işimiz kolay mı? Bu kadro ile beraber bilmiyorum. Normal şartlar altında bu kadronun şampiyonluğa oynayacağını düşünmüyorum. Zor bir yıl, umarım rakipler kötü gider ve Trabzonspor şampiyon olur ama bu sene şampiyonluk çok zor." değerlendirmesini yaptı.

Tekke, bu sene Galatasaray'ı hiç izlemediğini ama Medipol Başakşehir'i bildiğini belirterek, "Başakşehir, şampiyonluğa oynayacak adaylardan bir tanesi. Galatasaray lige iyi başladı. Fenerbahçe iyi oyuncular aldı fakat ritmini bulmuş değil. Trabzonspor diğer takımlara göre biraz eksik." diye konuştu.

"Burak Yılmaz kendini çok geliştirdi"

Burak Yılmaz'ı, bordo-mavili takımdaki diğer iki forvet oyuncusundan ayırmak gerektiğini söyleyen Tekke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burak özellikle son bir yılda eksiklerini kapatmak açısından kendini geliştirdi. Gol kralı da olsanız eksiğiniz bitmiyor. Türkiye'de alana koşan ve bunun zamanlamasını iyi yapan oyuncuların başında geliyor. Diğerleri ise Burak'tan daha farklı özellikleri olan oyuncular. N'Doye, daha çok oyunun içerisinde olmak isteyen, ne yapacağını kestiremediğiniz bir oyuncu. Farklı özellikleri olan fakat şu özelliği harika diyebileceğimiz bir futbolcu değil. Rodellaga ise rakip ceza alanı ve etrafında etkili bir oyuncu ama Burak onlardan daha ayrı. Özellikle sağ ayak vuruşları çok iyi."

"Trabzonspor'un altyapısı üretken"

Fatih Tekke, Trabzonspor'un altyapısının üretken olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'da bizim dönemimizde, bizden önceki dönemlerde de çok iyi oyuncular çıktı. Hepsi ligde iyi takımlarda oynayabilecek düzeydeydiler. Bu ciddi bir plan sorunu; oyuncuların, gençlerimizin hayatları hakkındaki öngörülerini bizim altyapımızın öngörememesi. Yani oyuncu 3 yıl sonra nerede olacağını bilemiyor, hissedemiyor ama bu topraklarda o çocuklarımız var. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir var. Daha gelecek olanlar da var. İklim ve beslenme bunda en doğal etken. Burada da iklim ve besin aynı olduğu için yetenek her dönem olacaktır. Önemli olan onları değerlendirmek."

"Bir yıldır telefonum çalmıyor"

Trabzonspor'un formasını giymiş bir futbolcu olarak saygıyı hak ettiğini dile getiren Tekke, "Trabzonspor ne zaman çağırsa gideceğiz elbette. Ama bu takımın formasını giymiş insanlar olarak saygıyı hak ediyoruz. Bu saygıyı görmek bizim için önemli. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bu bugün olmaz, yarın olur." şeklinde konuştu.

Tekke, bir sportif direktörlük meselesinin konuşulduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu her dönem konuşuluyor ama ben bir teknik adamım. Allah bize bu ülkede birçok oyuncunun önüne geçmeyi nasip etti. En azından başarı anlamında kupalar kaldırttı. Hocalıkta da bu işi iyi yapacağımı düşünüyorum ama bir senedir telefonum çalmıyor. Bunun sebebini kendime soruyorum, zannediyorum ki sistem kusuyor."