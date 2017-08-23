Bileti alındı

Karadeniz ekibi, transferi için aylarca uğraştığı Spartak Moskova’nın 30 yaşındaki stoperi Serdar Taşçı konusunda nihayet mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililerin stoper bölgesindeki ilk tercihi olan gurbetçi oyuncuyu bu hafta sonu Trabzon'a getireceği öğrenildi. Trabzonspor'a gelmek için takımına rest üzerine rest çeken Serdar'ın bu tavrı karşısında Moskova kulübünün geri adım attığı ve Trabzonsporlu yöneticilerin yaptığı teklifi kabul ettiği belirtildi. Serdar'ın babası Nihat Taşçı geçen hafta, "Spartak'ın işi yavaşlatması nedeni ile iş bu kadar uzadı. Ben de İstanbul'da 'geldi-gelecek' diye bekliyorum" demişti.