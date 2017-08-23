 Afacan için anma mesajı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Afacan için anma mesajı

    Afacan için anma mesajı
    Fırtına, eski başkanlardan 'ın vefatının yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski başkanlarımızdan Mazhar Afacan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:42
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