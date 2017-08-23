6 yılın en iyisi
Geçen sezon ilk 7 haftada 4 gol atabilen Trabzonspor, bu sene ise ilk 2 maçta aynı performansı göstererek son 6 yılın en iyisi oldu. Burak Yılmaz 3 golle takımı sırtladı.
14 MAÇTA 3 GOL ATTI
Bu sezon ilk 2 haftada 4 gol kaydeden bordo mavililerde bu gollerin 3'ü ise Burak'tan geldi. Sezon başında takıma katılan forvet oyuncusu, Atiker Konyaspor maçında 2 ve Fenerbahçe karşısında 1 gol bularak takımının ilk 2 haftadaki en golcü ismi oldu. Burak, ayrıca Trabzonspor'daki bir önceki döneminde ilk sezonunda 14 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti.
BURAK YILMAZ MÜJDESİ
F.Bahçe derbisinde kasığında oluşan ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan 32 yaşındaki forvetin MR'ının çekildiği belirtildi. Kasığında gerilme olan Kral, cumartesi günü Göztepe maçında forma giyecek. Tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Castillo bordo mavili ekibin dünkü idmanına katılmadı.
DEFANS HATTI SIKINTILI: 3 GOL
Fırtına, ilk 2 haftalar göz önüne alındığında 3 golle kalesinde en çok gol gördüğü ikinci sezonu yaşıyor. Ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor maçında 1 ve ikinci haftada Fenerbahçe karşısında 2 gol yiyen bordo-mavili takım, 2016-17'de ilk 2 haftada 1, 2015-16'da 1, 2014-15'te 0, 2013-14'te 3, 2012-13'te 1, 2011-12'de 2, 2010-11 sezonunda ise ilk 2 haftada kalesinde 2 gol gördü.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:36
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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