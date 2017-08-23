 6 yılın en iyisi – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    6 yılın en iyisi

    6 yılın en iyisi

    Geçen sezon ilk 7 haftada 4 gol atabilen , bu sene ise ilk 2 maçta aynı performansı göstererek son 6 yılın en iyisi oldu. 3 golle takımı sırtladı.

    Süper Lig'in ilk iki haftasında 4 puan toplayan Trabzonspor, 2 maçta attığı 4 golle ligde son 6 sezonun en gollü başlangıcını yaptı. 2010-11'in ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan ve toplamda 5 gol kaydeden bordo-mavililer, daha sonra 2011-12'de ilk 2 maçta 1, 2012-13'te 3, 2013-14'te 2, 2014-15'te 0, 2015- 16'da 3, 2016-17'de 2 gol atabildi. Özellikle 2016-17 sezonunda gol yollarında büyük sorun yaşayan Fırtına, 7'nci haftada 4 gole ulaşmıştı.

    14 MAÇTA 3 GOL ATTI
    Bu sezon ilk 2 haftada 4 gol kaydeden bordo mavililerde bu gollerin 3'ü ise Burak'tan geldi. Sezon başında takıma katılan forvet oyuncusu, Atiker Konyaspor maçında 2 ve Fenerbahçe karşısında 1 gol bularak takımının ilk 2 haftadaki en golcü ismi oldu. Burak, ayrıca Trabzonspor'daki bir önceki döneminde ilk sezonunda 14 maçta forma giyip 3 gol kaydetmişti.

    BURAK YILMAZ MÜJDESİ
    F.Bahçe derbisinde kasığında oluşan ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan 32 yaşındaki forvetin MR'ının çekildiği belirtildi. Kasığında gerilme olan Kral, cumartesi günü Göztepe maçında forma giyecek. Tedavisi devam eden ve Castillo bordo mavili ekibin dünkü idmanına katılmadı.

    DEFANS HATTI SIKINTILI: 3 GOL
    Fırtına, ilk 2 haftalar göz önüne alındığında 3 golle kalesinde en çok gol gördüğü ikinci sezonu yaşıyor. Ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor maçında 1 ve ikinci haftada Fenerbahçe karşısında 2 gol yiyen bordo-mavili takım, 2016-17'de ilk 2 haftada 1, 2015-16'da 1, 2014-15'te 0, 2013-14'te 3, 2012-13'te 1, 2011-12'de 2, 2010-11 sezonunda ise ilk 2 haftada kalesinde 2 gol gördü.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:36
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