 Yanal böyle istedi – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Yanal böyle istedi

    Yanal böyle istedi
    Yerel basın, "Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık" yorumunda birleşirken, 'ı eleştirdi. Sonnokta gazetesi, "Yanal böyle istedi" derken, hatalı oyuncu tercihleri yüzünden 3 puanın kaçtığı savunuldu. Günebakış, "Zafer 'Yanal' oldu!", Taka gazetesi "Bu korku Fener'e yeter" başlıklarını kullandı.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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