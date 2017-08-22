Yanal böyle istedi
Yerel basın, "Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık" yorumunda birleşirken, Ersun Yanal'ı eleştirdi. Sonnokta gazetesi, "Yanal böyle istedi" derken, hatalı oyuncu tercihleri yüzünden 3 puanın kaçtığı savunuldu. Günebakış, "Zafer 'Yanal' oldu!", Taka gazetesi "Bu korku Fener'e yeter" başlıklarını kullandı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:45
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