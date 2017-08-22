Üzüntü ve sevinç!..
F.Bahçe önünde 3 puanı kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan Trabzonspor'da ilk iki haftada iki dişli rakibe karşı 4 puan alınması ise sevindirdi. F.Bahçe geçen sezonu 3. bitirirken, Konyaspor ise 2 kupayı kazanmıştı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:52
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