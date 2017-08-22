Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı çalışma yaptığı belirtildi.

Antrenmana, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz ile tedavisi devam eden Castillo'nun katılmadığı kaydedildi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.