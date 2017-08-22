 Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

    Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü

    , Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı çalışma yaptığı belirtildi.

    Antrenmana, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz ile tedavisi devam eden Castillo'nun katılmadığı kaydedildi.

    Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:24
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