Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik ağırlıklı çalışma yaptığı belirtildi.
Antrenmana, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz ile tedavisi devam eden Castillo'nun katılmadığı kaydedildi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:24
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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