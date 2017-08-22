 Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi

    Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.

    Sarı-lacivertli takım ile oynanan maçın 20. dakikasında kasığında oluşan ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Burak Yılmaz'ın MR'ının çekildiği belirtildi.

    Kasığında gerilme olan oyuncunun 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

    Golcü oyuncunun oynama isteğinin olduğu ve Göztepe maçında takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.