Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.
Sarı-lacivertli takım ile oynanan maçın 20. dakikasında kasığında oluşan ağrı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan Burak Yılmaz'ın MR'ının çekildiği belirtildi.
Kasığında gerilme olan oyuncunun 1-2 gün dinlendirildikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Golcü oyuncunun oynama isteğinin olduğu ve Göztepe maçında takımdaki yerini alabileceği kaydedildi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:00
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Volkan Demirel bırakacak
Toplam 7
Yorum
FenerliBey Zirvede bırak be usta, yuhalanmadan daha fazla ıslıklanmadan bırak ve git, hemen git ki aklımızda efsane olarak kal, ;)
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Selçuk İnan kalacak mı?
Toplam 9
Yorum
gs sneijderi neden gönderdın yuksek maaşından degil miydi selçuk ne bedava mı oynuyor
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Beşiktaş transferi bitirdi!
Toplam 25
Yorum
aa devre arası daha ucuza alınır. şimdi çok para 6 milyon e
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