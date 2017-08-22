Stopere Benaloune mu?
L'Equipe, defansa takviye yapacak Trabzonspor'un Leicester'in 30 yaşındaki stoperi Yohan Benalouane ile ilgilendiğini yazdı. Beşiktaş ve Osmanlıspor'un da Tunus asıllı savunmacı için devrede olduğu bildirildi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Stopere Benaloune mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.