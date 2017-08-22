 Stopere Benaloune mu? – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Stopere Benaloune mu?

    Stopere Benaloune mu?
    L'Equipe, defansa takviye yapacak Trabzonspor'un Leicester'in 30 yaşındaki stoperi ile ilgilendiğini yazdı. Beşiktaş ve Osmanlıspor'un da Tunus asıllı savunmacı için devrede olduğu bildirildi.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:49
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