Sosa an meselesi
Fırtına, 32 yaşındaki orta saha ile her konuda anlaştı... Kulübü Milan ile yazışmalar devam ediyor. Bir pürüz çıkmazsa imzalar bu hafta atılacak.
Orta saha için Jose Sosa ile prensipte anlaşan Trabzonspor, transfer için AC Milan'ın resmi onayını bekliyor. Bordo-mavili yönetim, Arjantinli yıldızın bonservisi için 4 milyon euro'luk teklif yapmış, İtalyan ekibinin bu teklife olumlu baktığı ifade edilmişti. Transferin bu hafta içinde resmileşmesi bekleniyor. İmzaların atılması halinde 32 yaşındaki Sosa'nın da Trabzonspor'dan yıllık 2.7 milyon euro garanti ücret alacağı belirtiliyor.
Dİ MARZİO DA YAZDI
Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da şahsi hesabından iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğünü açıkladı. AC Milan bu sezon süper transferlerle yenilediği kadrosunda şans bulması iyice zorlaşan Sosa'yı gözden çıkarmıştı. Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon İtalyan ekibine giden tecrübeli orta sahanın 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
BU SEZON HİÇ KADROYA GİREMEDİ
Sosa geçtiğimiz sezon 19 kez giydiği Milan forması ile 3 asist gerçekleştirmişti. Arjantinli yıldız bu sezon tamamen gözden düşerken, takımının La Liga ve Avrupa kupalarında oynadığı 4 resmi maçta da kadroya giremedi.
SİSSOKO YEDEKTE!..
Jose Sosa'da önemli aşama kaydeden bordomavili yönetim, her ihtimale karşılık Tottenham'lı Moussa Sissoko için de temaslarını kesmedi. Arjantinli oyuncuda pürüz çıkması halinde Fransız futbolcunun kiralanması seçeneğinin değerlendirileceği ifade edildi. 28 yaşındaki Sissoko da Sosa gibi orta sahanın ortasında görev yapıyor.
Dİ MARZİO DA YAZDI
Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da şahsi hesabından iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğünü açıkladı. AC Milan bu sezon süper transferlerle yenilediği kadrosunda şans bulması iyice zorlaşan Sosa'yı gözden çıkarmıştı. Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon İtalyan ekibine giden tecrübeli orta sahanın 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
BU SEZON HİÇ KADROYA GİREMEDİ
Sosa geçtiğimiz sezon 19 kez giydiği Milan forması ile 3 asist gerçekleştirmişti. Arjantinli yıldız bu sezon tamamen gözden düşerken, takımının La Liga ve Avrupa kupalarında oynadığı 4 resmi maçta da kadroya giremedi.
SİSSOKO YEDEKTE!..
Jose Sosa'da önemli aşama kaydeden bordomavili yönetim, her ihtimale karşılık Tottenham'lı Moussa Sissoko için de temaslarını kesmedi. Arjantinli oyuncuda pürüz çıkması halinde Fransız futbolcunun kiralanması seçeneğinin değerlendirileceği ifade edildi. 28 yaşındaki Sissoko da Sosa gibi orta sahanın ortasında görev yapıyor.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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