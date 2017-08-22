Kucka’ya operasyon
F.Bahçe derbisinde vatandaşı Skrtel'den aldığı darbe sonrası burnu kanayan Juraj Kucka'ya operasyon yapıldı. Operasyon ile Slovak yıldızın burnunda oluşan çökmeli kırık giderildi. 30 yaşındaki oyuncunun çalışmalara özel maske ile katılacağı bildirildi. Kucka'nın Göztepe deplasmanında da maske ile forma giymesi bekleniyor.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:47
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