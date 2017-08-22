 Kral Burak’tan 37 dakikada 1 gol – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Kral Burak’tan 37 dakikada 1 gol

    Kral Burak’tan 37 dakikada 1 gol

    Yeniden Trabzonspor'a dönen , Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 2 haftada sahada kaldığı 110 dakikada 3 gol atarak süper bir başlangıç yaptı.

    İlk hafta Atiker Konyaspor filelerini 2 kez havalandıran 32 yaşındaki yıldız futbolcu, önceki akşam Fenerbahçe karşısında da oyunda kaldığı 20 dakikada 1 gol bulurken, takımının aldığı 4 puana doğrudan katkı yaptı.

    DEREDE STRES ATTI
    Burak'ın dün sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf taraftarı umutlandırdı. İzin gününü Trabzon'un doğal güzelliklerini gezerek geçiren Burak, bir derede ayaklarını buz gibi suya soktuğu fotoğrafı paylaşarak "Trabzon" mesajını gönderdi. Bu paylaşım, binlerce kez beğenildi.

    SAKATLIĞI İÇİN BUGÜN MR ÇEKİLECEK
    Derbide kasığından sakatlanarak 20. dakikada sahayı terk eden Burak'ın MR'ı bugün çekilecek. Sonuçlara göre Göztepe maçına yetişip yetişmeyeceği belli olacak.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:18
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