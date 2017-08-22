Hepsini ‘sus’turalım!

Kadıköy’de ısınırken tribünlerin tepkilerine hedef olan bordo-mavili oyuncular bu kararı aldı. Burak ile Olcay uyguladı.

Derbide Burak Yılmaz ve Olcay Şahan'ın attıkları gollerden sonra yaptıkları "sus" işaretinin sırrı ortaya çıktı. Kadıköy'deki maçtan önce ısınmaya çıkan bordo-mavili oyunculara, F.Bahçeli taraftarlar başta Burak Yılmaz ve Olcay Şahan olmak üzere tribünlerden ıslıkla ve sözlü olarak tepki göstermişti. Hırs yapan futbolcuların, soyunma odasında, "Hepsini susturacağız" diye sözleştiği öğrenildi.



OLCAY, F.BAHÇE'Yİ AFFETMİYOR

Önce Burak, ardından Olcay attıkları gollerden sonra elleriyle 'sus' işareti yaparak bu kararı sahada yerine getirdiler. Öte yandan ikinci golü atan Olcay Şahan, kariyerinde Fenerbahçe filelerini 3. kez havalandırdı. Şahan 3 top çalma ve 10 ikili mücadele kazanma ile de takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.