Göztepe maçı startı verildi
Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dün akşam saat 17.00'de gerçekleştirilen antrenmanda, önceki akşam oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda topla çalışmalar yaptı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:50
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