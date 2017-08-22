 Göztepe maçı startı verildi – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Göztepe maçı startı verildi

    Göztepe maçı startı verildi
    , ligin üçüncü haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dün akşam saat 17.00'de gerçekleştirilen antrenmanda, önceki akşam oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda topla çalışmalar yaptı.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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