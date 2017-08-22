Burak Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şöyle denildi: "Fenerbahçe maçında kasığındaki ağrı nedeniyle oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın bugün çekilen MR sonucunda sağ kasık kas tendon bileşkesinde 1-2. derece zorlanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. "