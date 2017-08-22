 Bu onur yeter – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Bu onur yeter

    Bu onur yeter
    Derbide Mahmut Uslu ile tartışan yönetici Gökhan Saral, twitter'dan 1 puana üzüldüklerini paylaştı: "Kadıköy'de 1 puana kahrolan Trabzonspor, sevinçten çılgına dönen Fenerbahçe. Bu ayıp size bu onur bize yeter! Kadıköy'de hem yönetimimiz, hem takımımız adına yakışır bir duruş sergilenmiştir. Her şey daha güzel olacak."

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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