Bu onur yeter
Derbide Mahmut Uslu ile tartışan yönetici Gökhan Saral, twitter'dan 1 puana üzüldüklerini paylaştı: "Kadıköy'de 1 puana kahrolan Trabzonspor, sevinçten çılgına dönen Fenerbahçe. Bu ayıp size bu onur bize yeter! Kadıköy'de hem yönetimimiz, hem takımımız adına yakışır bir duruş sergilenmiştir. Her şey daha güzel olacak."
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
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