Bu onur yeter

Derbide Mahmut Uslu ile tartışan yönetici, twitter'dan 1 puana üzüldüklerini paylaştı: "Kadıköy'de 1 puana kahrolan Trabzonspor, sevinçten çılgına dönen Fenerbahçe. Bu ayıp size bu onur bize yeter! Kadıköy'de hem yönetimimiz, hem takımımız adına yakışır bir duruş sergilenmiştir. Her şey daha güzel olacak."