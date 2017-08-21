 Yusuf Yazıcı motive ediyor – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    motive ediyor

    Yusuf Yazıcı motive ediyor

    Bordo-mavililerin genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, takım arkadaşı 'ya övgü yağdırdı.

    Yusuf'un A takımın değişmezleri arasına girmesinin kendisini motive ettiğini kaydeden 18 yaşındaki orta saha, "Sürekli konuşuyoruz Yusuf ağabeyle. Aynı pozisyondaydık, motive ediyor. Onunla aynı yerlere gidiyorduk. Onun A takıma çıkması beni motive ediyor. Ona başarılar diliyorum. Bence çok büyük yıldız olacak. Ben de A takımda sürekli oynamak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum ve buna devam edeceğim" ifadesini kullandı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:02
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