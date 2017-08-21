Trabzonspor'dan resmi açıklama
Trabzonspor Burak Yılmaz ve Kucka'nın sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz ve Kucka hakkında açıklama yaptı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklmada şu ifadelere yer verildi:
Dün akşam Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız karşılaşmada oyuncumuz Kucka'nın yüzüne aldığı darbe sonucunda burnunda çökmeli kırık tespit edilmiş olup, bugün yapılan operasyonla çökme düzeltilmiştir.
Kucka kendisi için hazırlanacak özel maskeyle çalışmalara katılabilecektir. Yine aynı karşılaşmada kasığında oluşan ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz'a ise yarın MR çekimi gerçekleştirilecektir.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:51
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Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 5
Yorum
gitsinler Juliano ve Elii Elmas kalsin digerleri hemen gitsin...
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Talisca artık 2’nci!
Toplam 4
Yorum
hilmi turan NASRİ BUNCA DEĞERLİYMİŞ MEĞER ONUN İÇİNMİ KULUP BULAMADIDA ANTALYAYA TATİLE GELDİ !!!
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F.Bahçe'den Trabzonspor'a Gomez çalımı
Toplam 15
Yorum
İyi transfer Kjaer gitmeseydi, strum grazı hiç gol yemeden elerdik, göztepe,vardar,trabzon maçlarını rahat kazanırdık, stoper transferi çok geç kaldı
Trabzonspor'dan resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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