Trabzonspor'dan resmi açıklama

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz ve Kucka hakkında açıklama yaptı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklmada şu ifadelere yer verildi:



Dün akşam Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız karşılaşmada oyuncumuz Kucka'nın yüzüne aldığı darbe sonucunda burnunda çökmeli kırık tespit edilmiş olup, bugün yapılan operasyonla çökme düzeltilmiştir.

Kucka kendisi için hazırlanacak özel maskeyle çalışmalara katılabilecektir. Yine aynı karşılaşmada kasığında oluşan ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz'a ise yarın MR çekimi gerçekleştirilecektir.