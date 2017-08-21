Trabzonspor’dan Dante sürprizi
Serdar Taşçı’dan umudunu kesen Trabzonspor, Nice’in Brezilyalı stoperini gündemine aldı.
39 MAÇTA 3 ASİST YAPTI
33 yaşındaki stoper için önümüzdeki günlerde Nice'in kapısı resmen çalınacak. Trabzonspor yönetimine yakın kaynaklar, söz konusu transfer için gerekli bütçenin oluşturulduğu bilgisini veriyor. Tek sıkıntı ise transfer sürecinin bitimine az bir süre kala Nice'in oyuncuyu bırakma niyetinde olmaması olarak gösteriliyor. Nice'nin geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Brezilyalı 39 maça çıkıp 3 asist yapma başarısı gösterdi.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:22
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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