 Trabzonspor’dan Dante sürprizi – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ’dan sürprizi

    Trabzonspor’dan Dante sürprizi

    Serdar Taşçı’dan umudunu kesen , Nice’in Brezilyalı stoperini gündemine aldı.

    Fırtına, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bordo-mavili yönetimin ilk hedefi, tecrübeli bir stoper ihtiyacını her fırsatta dile getiren Ersun Yanal'ın talebini yerine getirebilmek... Serdar Taşçı ile el sıkışmasına karşın kulübü Spartak Moskova'yı ikna edemeyen Fırtına, rotasını Fransa'ya çevirdi... Nice forması giyen Brezilyalı savunmacı Dante ile dirsek temasına geçilirken, olumlu sinyaller alındı.

    39 MAÇTA 3 ASİST YAPTI
    33 yaşındaki stoper için önümüzdeki günlerde Nice'in kapısı resmen çalınacak. Trabzonspor yönetimine yakın kaynaklar, söz konusu transfer için gerekli bütçenin oluşturulduğu bilgisini veriyor. Tek sıkıntı ise transfer sürecinin bitimine az bir süre kala Nice'in oyuncuyu bırakma niyetinde olmaması olarak gösteriliyor. Nice'nin geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıda büyük pay sahibi olan Brezilyalı 39 maça çıkıp 3 asist yapma başarısı gösterdi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:22
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