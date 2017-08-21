Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı belirtildi.

Bordo-mavililer, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.