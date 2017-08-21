Trabzonspor kaçan galibiyete yanıyor!
Süper Lig’in 2’nci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da, 20 sezondur deplasmanda mağlup edemediği rakibi karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsü yaşandı.
En son 2010-11 sezonunun 2'nci haftasında Trabzon'daki mücadelede Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup eden bordo-mavililer, rakibiyle oynadığı sonraki 16 maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Deplasmanda ise rakibini en son 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, sonraki 21 dış saha karşılaşmasında da 12 mağlubiyet ve 9 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet hasretine yine son veremeyen bordo-mavililerde, dün akşam oynanan karşılaşmanın ardından büyük üzüntü hakim oldu.
SARAL: "BU ONUR BİZE YETER"
Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 1 puana üzüldüklerini belirterek, "Kadıköy'de bir puana kahrolan Trabzonspor, sevinçten çılgına dönen Fenerbahçe. Bu ayıp size, bu onur bize yeter! Kadıköy'de hem yönetimimiz, hem takımımız adına yakışır bir duruş sergilenmiştir. Her şey daha güzel olacak" ifadelerine yer verdi.
GAZETELERDE YANAL ELEŞTİRİSİ
Fenerbahçe ile 2-2 berabere biten karşılaşma sonrasında yerel basında bazı gazeteler teknik direktör Ersun Yanal'ı eleştirdi, bazı gazeteler ise "Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık" yorumunu yaptı.
Sonnokta Gazetesi, "Yanal böyle istedi", "Trabzonspor, Fener'e karşı çok rahat kazanabileceği maçtan Yanal'ın yanlış tercihleri yüzünden 1 puanla ayrıldı" ifadelerine yer verdi.
Günebakış Gazetesi, "Zafer 'Yanal' oldu!", "Trabzon, Fenerbahçe'yi Yanal'ın ciddi hatalarıyla elinden kaçırdı" yorumunda bulundu.
Karadeniz Gazetesi, "Talihimiz yok, bahtımız kara", "Fenerbahçe yine elimizden kaçtı. Galibiyet özlemini dindirmek başka bahara kaldı" başlıklarını kullandı.
Taka Gazetesi ise "Bu korku Fener'e yeter", "Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan'ın golleriyle 20 yıllık hasreti bitirmeye çok yaklaştı ama yine olmadı" yorumunda bulundu.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:09
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"Çok büyük aksilik olmazsa şampiyon olacağız"
Toplam 83
Yorum
okan fenerbahcenin 4 4 2 oynaması lazım Rvp ve soldado ilerde atıf arkalarında olması gerek orta sahaya mehmet topalla gulianoyu olmalı
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Beşiktaş'ta kriz!
Toplam 18
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Fb1907 Fikret orman artık kendisini dev aynasında görüyor ego tavan yapmış
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Kalede soru işareti
Toplam 9
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salih Fabri bu yil cok kotu boykoyu denemesi lazim senol hocanin
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