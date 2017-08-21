Tehdit ve küfür!...

Fenerbahçe Kulübünden yapılan bilgilendirmede, Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral'ın bugünkü maçta protokol tribününde Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'yu önce tehdit edip ardından da küfrettiği iddia edildi. Konu hakkında Mahmut Uslu'nun maç sonunda polise gidip şikayetçi olduğu belirtilirken; geçen yıl da Gökhan Saral hakkında şikayetçi olunduğu ancak savcının işlem yapmadığı kaydedildi.







"MAHMUT USLU ÜZERİME YÜRÜDÜ, İNANILMAZ ALKOLLÜYDÜ"

Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, maç sonrasında yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Saral, Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun üzerine yürüdüğünü ve alkollü olduğunu iddia etti.



İşte o sözler:



"Maçın başlangıcından devre arasına kadar sürekli küfürler etti, el kol hareketleri etti. Bizleri taciz etti kendisi. Devre arasında üzerime yürüdü Mahmut Uslu. Niye bakıyorsun diye bağırdı. Ben de 'Siz niye bakıyorsunuz' dedim. Alkollüydü"

"Mahmut Uslu ayakta zor duruyordu, acayip alkollüydü. Oradaki herkes de şahittir. Bana ağza alınmayacak küfürler etti. O kadar alkollüydü ki, kibrit yaksanız yanardı. Alkollü olduğu için 'Mahmut Ussuz yaramaz çocuk' ne yaptığının farkında değil. Bana maç öncesi elini uzattı, ben de uzattım

"İkinci yarıda da bize taciz bakışları atmaya devam ettiler. 2-2 olduktan sonra başta Mahmut Ussuz olmak üzere hareket yaptılar. Emniyet Genel Müdürümüz de orada şahit oldu her şeye. Bana sakin olmamı, onlara uymamamı söyledi. Orada kamera kayıtları var, şahitler var, Emniyet Genel Müdürü var. Her şey ortada. Ben tek kelime küfür, bağırma yapmadım"



Gökhan Saral'ın maçtan sonra yaptığı paylaşım:

