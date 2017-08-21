''Savunmada fazla kaldık''
''Hem stratejik hem de psikolojik bir maç oldu. Oyunu rakibe kabul ettirmekten çok savunmada daha fazla kaldık. Burak’ın da sakatlanması hamle şansımızı azalttı''
TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ
Ersun Yanal, sözlerini şöyle tamamladı: "Baskı kurulan anlarda o faullerden kurtulsak, daha iyi olabilirdi. Puanlar paylaşıldı, Fenerbahçe'ye Avrupa karşılaşmasında başarılar diliyorum. Penaltı pozisyonunda ele değdi-değmedi durumunu tartışacak değiliz. Bence penaltı. Takım olma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Zirveye oynamak ve burada kalmak zor."
2010-11'İ SOLLADI: 9 MAÇ
Fırtına 2010-2011'deki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini 9'a çıkarıp yeni bir rekor kırdı. Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarını kaybetmeyen Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürdü.
20 YILLIK HASRET BİTMEDİ
Kanarya'yı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 20 dış saha maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, dün şeytanın bacağını bir kez daha kıramadı. Trabzonspor ayrıca F.Bahçe'yi son 17 maçtır deviremiyor.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:23
-
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
-
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
-
Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
''Savunmada fazla kaldık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.