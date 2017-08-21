 ''Savunmada fazla kaldık'' – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    ''Savunmada fazla kaldık''

    ''Savunmada fazla kaldık''

    ''Hem stratejik hem de psikolojik bir maç oldu. Oyunu rakibe kabul ettirmekten çok savunmada daha fazla kaldık. Burak’ın da sakatlanması hamle şansımızı azalttı''

    Trabzonspor Teknik Direktörü , Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından net ifadeler kullandı. Stratejik ve psikolojik bir maç oynadıklarını belirten Yanal, "Karşılaşmanın içerisinde oyunu rakibe kabul ettirmekten çok savunmada daha fazla kaldık. İkinci yarının sonlarına doğru kendi alanımızın içerisinde fazla sayıda faul var. O bölgede rakip faul alıp baskı yarattı" dedi. Burak Yılmaz'ın sakatlanarak çıkmasına değinen tecrübeli hoca, "Burak'ın kasık bölgesinde ağrıları var. Onu biraz zorluyor. Çin'de 5 karşılaşma cezalıydı ve fazla oynamadı. Burada fazla tempo var. Birkaç hafta içinde daha iyi duruma gelir. Onun erken çıkması hamle yapma şansımızı da azalttı" ifadelerini kullandı.

    TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ
    Ersun Yanal, sözlerini şöyle tamamladı: "Baskı kurulan anlarda o faullerden kurtulsak, daha iyi olabilirdi. Puanlar paylaşıldı, Fenerbahçe'ye Avrupa karşılaşmasında başarılar diliyorum. Penaltı pozisyonunda ele değdi-değmedi durumunu tartışacak değiliz. Bence penaltı. Takım olma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Zirveye oynamak ve burada kalmak zor."

    2010-11'İ SOLLADI: 9 MAÇ
    Fırtına 2010-2011'deki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisini 9'a çıkarıp yeni bir rekor kırdı. Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı deplasman maçlarını kaybetmeyen Trabzonspor, 8 maçlık yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürdü.

    20 YILLIK HASRET BİTMEDİ
    Kanarya'yı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 20 dış saha maçında 12 yenilgi, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, dün şeytanın bacağını bir kez daha kıramadı. Trabzonspor ayrıca F.Bahçe'yi son 17 maçtır deviremiyor.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:23
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