Müthiş ikili nihayet buluştu
2010-11 sezonu kadrosunda yer alan Burak ve Onur, 6 yıl sonra birlikte sahaya çıktı.
KAPTAN ONUR GEÇER NOT ALDI
Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, önemli kurtarışlarıyla yine formundaydı. Özellikle 30. dakikada Valbuena'nın sert şutunda gole izin vermeyen tecrübeli file bekçisi, Alper Potuk'un golünde ise hatalıydı. İki rakibinden sıyrılan oyuncunun vuruşunda topu elinin altından kaçırdı. Fakat buna rağmen kaptanın hırslı oyunu geçer not almayı başardı. Onur, "Zor bir maçtan galibiyetle ayrılabilirdik. Gerçekten iyi mücadele ettik. Çok istedik ama olmadı" dedi.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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