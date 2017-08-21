 Müthiş ikili nihayet buluştu – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Müthiş ikili nihayet buluştu

    Müthiş ikili nihayet buluştu

    2010-11 sezonu kadrosunda yer alan Burak ve Onur, 6 yıl sonra birlikte sahaya çıktı.

    Trabzonspor'un başarılı performans gösterdiği 2010-2011 sezonundaki kadrosundaki iki isimden ile yeniden bordo-mavili takıma transfer olan , 6 yıl sonra bir Süper Lig maçında tekrar birlikte sahaya çıktı. Karadeniz ekibinin 82 puanla averajla ligi Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada bitirdiği sezondami kadrosunda sadece takım kaptanı Onur Recep Kıvrak kalmıştı. Onur, geçen sezondan kalan cezası olduğu için geçtiğimiz haftaki Konyaspor mücadelesinde forma giyememişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın forma vermesiyle ikili 6 sezon sonra buluştu.

    KAPTAN ONUR GEÇER NOT ALDI
    Trabzonspor'un kaptanı Onur Kıvrak, önemli kurtarışlarıyla yine formundaydı. Özellikle 30. dakikada Valbuena'nın sert şutunda gole izin vermeyen tecrübeli file bekçisi, Alper Potuk'un golünde ise hatalıydı. İki rakibinden sıyrılan oyuncunun vuruşunda topu elinin altından kaçırdı. Fakat buna rağmen kaptanın hırslı oyunu geçer not almayı başardı. Onur, "Zor bir maçtan galibiyetle ayrılabilirdik. Gerçekten iyi mücadele ettik. Çok istedik ama olmadı" dedi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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